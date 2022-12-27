  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Ekonomi Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Ekonomi

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile heyetiyle birlikte görüşme gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memura ek zam talebinin dile getirildiğini belirterek "Zam için Aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 17:36:00 - 2022-12-27 18:12:38
Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Zam için Aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Memura ek zam talebini dile getirdik. Asgari ücretteki iyileştirme memura da yapılmalı" dedi.

Görüşme sonrası Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

Yerel yönetimlerde işten atılan 5393’e tabi sözleşmeli memurların yeniden işe kavuşturulması talebinde bulunduk. 4a kadrosuna alınacak kardeşlerimizin konumuna uygun işe alınmasını talep ettik.

Ek gösterge konusunda memnuniyetimiz ifade ettik. Adaletin tamamen sağlanması konusunda beklentimizi ifade etme fırsatı bulduk.

Sözleşmeli personelin durumuna ilişkin talepleri aktarmış olduk. Memura ek zam talebini dile getirdik. Vergi matrahı konusunda kamu çalışanları konusunda huzursuzluğumuz var. Son bir kaç ay kamu görevlileri matrahlarından dolayı aldığı ücreti kaybediyor. Verginin yüzde 15'e sabitlenmesi konusunu aktarmış olduk. Vergi matrahlarının yükseltilmesini talep ettik.

Asgari ücretteki iyileştirme memura da yapılmalı. Zam için Aralık ayı enflasyon açıklanması bekleniyor. Bakanlık çalışmaların devam ettiğini belirtti. Biz temel konuları paylaştık. Oran olarak bir konuşma olmadı. Asgari ücretin artışını zorunlu kılan nedenlerin aynısının memur için de geçerli olduğunu söyledik. Asgari ücrete iyileştirme sonrası etiketler de değişti. Aynı oran bizim için de geçerli. Biz talebi ilettik. Bundan sonrasını ekonomi yönetimi ve maliye bakanımız değerlendirecek.

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

Özel sektör işçisinden çal olması gerekenden 318 kat fazla olan devlet memuruna yedir

Ali

En az asgari ücret kadar olmalı para pul oldu....
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23