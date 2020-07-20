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Aktüel

Bakan Berat Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 17:12:00 -

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız."

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