Bakan Berat Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi bugün de yanındayız."