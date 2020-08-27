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Ekonomi Bakan Berat Albayrak'tan "hizmet ekonomisi" paylaşımı:
Ekonomi

Bakan Berat Albayrak'tan "hizmet ekonomisi" paylaşımı:

"2002 yılında toplanan her 100 lira verginin sadece 14,3 lirası vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 lira verginin 85,2 lirası sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor" - "Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:28:53 -
Bakan Berat Albayrak'tan "hizmet ekonomisi" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002'de toplanan her 100 lira verginin sadece 14,3 lirası hizmet için harcanırken, 2019'da 85,2 lirasının sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanıldığını belirterek "Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, vergi geliri ile gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin, OECD ülkelerinin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığı videolu grafik paylaştı.

Bakan Albayrak, 2002'de toplanan her 100 liralık verginin sadece 14,3 lirasının vatandaşlara hizmet için harcandığına dikkati çekerek "Artık toplanan her 100 lira verginin 85,2 lirası sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur." değerlendirmesinde bulundu.

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