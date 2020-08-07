Bakan Berat Albayrak'a yapılan istifa çağrısına Mahir Ünal'dan cevap
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için sosyal medyadan istifa çağrısı yapanlara tepki göstererek "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz." ifadelerini kullandı.
Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye'nin önü açıktır. BeratAlbayrakınYanındayız."