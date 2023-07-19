Bakan Bak böyle açıkladı: Hem deprem konutlarını hem de tesisleri yapacağız! O değerlendirmesi

Bakan Bak, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi KYK yurtlarının olduğu alanda incelemelerde bulundu. Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, yurtların eğitim döneminde öğrencilerin hizmetinde diğer dönemde de milletin hizmetinde olduğunu söyledi.

Deprem sürecinde yaklaşık 300 bin kişinin yurtlarda misafir edildiğini ifade eden Aşkın şöyle konuştu:

"Kredi Yurtlar Kurumu bizim en büyük faaliyet alanımız. Bizim yurtlarımız pandemi sürecinde yaklaşık 130-140 bin vatandaşımıza karantina sürecinde büyük görev yaptı. Birçok afette yangında sel baskınında yurtlarımız görev aldı. Şimdi dün Çanakkale'deki yangında gene vatandaşlarımızı yurtlarımıza aldık. Ondan önce Bartın'daki ve işte civar illerdeki selde yine. Vatandaşlarımız bizim yurtlarımıza gelen çalışan kamu personelleri gene bizim yurtlarımızda. Deprem sürecinde de yurtlarımızda yaklaşık 300 bine yakın vatandaşımızı misafir etmişiz. Şu anda da yaklaşık 60 bin yakın vatandaşımız Türkiye'nin dört bir yanındaki yurtlarda misafirimiz."

Kahramanmaraş'ta 3 hasarlı yurdun bulduğunu belirten Bakan Aşkın, kentteki sorunların çözümü için son sürat çalışmalara devam ettiklerini ifada etti. Eğitim ve öğretimin devamı için hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Bakan Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Malumunuz yükseköğretim kurumunun da eğitim süreci başlayacak. Bununla ilgili olarak da biz geldik. Maraş'ımızda 3 tane yurdumuz hasarlı. Dolayısıyla kapasitemizde bazı sorunlarımız var. Bunları konuşmaya geldik. Yeni alanlar bakıyoruz. Üniversitemizin yetkilileriyle bunları görüştük. Spor tesislerimiz malumunuz deprem esnasında deprem illerinde sahalarımız hem konteyner kenti için hem çadır kenti için önemli bir alan, toplanma alanı, güvenli bir alan olarak görev yaptı. Oralara çadırlar kuruldu, konteyner kentler kuruldu. Buraları lojistik merkezi olarak kullandık gelen malzemelerin depolanması da, dağıtılması da pek çoğunda sosyal market olarak kullanılması da başta olmak üzere pek çok tesisimizi lojistik olarak milletimizin emrine verdik."

"CUMHURBAŞKANIMIZ BURAYI YAKİNEN TAKİP EDİYOR"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına devam edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün bakanlara deprem bölgesinde olmaları talimatı verdiğini dile getiren Bak, deprem konutlarının yapımının sürdüğünü, çeşitli bakanlıkların kendi konularıyla ilgili süreçleri takip ettiğini anlattı. Bakanlığına bağlı tesislerin eksikliklerini tamamlayıp, yenilerini yaparak bölgeye hizmet edeceklerini ifade eden Bak, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten çok önemli bir kararlar alındı. Sahada oldu. Kendisi deprem bölgesine 4-5 defa geldi. Yine gelecek. Arkadaşlarımızın taleplerini, ilgili kurumların taleplerini aldık ve onlar üzerinde süratle faaliyete geçeceğiz. Cumhurbaşkanımız burayı yakinen takip ediyor. Hem deprem konutlarını, hem şehirlerin imarını hem de tesislerin yapımını süratle gerçekleştireceğiz."

Bakan Aşkın Bak daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü makamında ziyaret etti. Bak'a ziyaretlerinde AK Parti Kahramanmraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel eşlik etti.