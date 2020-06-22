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Ekonomi

Bakan Albayrak’tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüketici güven endeksinde haziran ayında yaşanan artışın, toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:50:44 -
Bakan Albayrak’tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüketici güven endeksinde haziran ayında yaşanan artışın, toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösterdiğini bildirdi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve aylık bazda yüzde 5,2 artan haziran ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini değerlendirdi.


Normalleşme sürecinde Dünya ekonomilerine oranla Türkiye ekonomisinin daha hızlı toparlandığını belirten Bakan Albayrak, "Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.

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