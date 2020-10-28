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Aktüel Bakan Albayrak'tan ekonomik güven endeksi değerlendirmesi:
Aktüel

Bakan Albayrak'tan ekonomik güven endeksi değerlendirmesi:

"Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor" - "Ekonomik güven endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:41:37 -
Bakan Albayrak'tan ekonomik güven endeksi değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik güven endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

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