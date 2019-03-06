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Bakan Albayrak: Ortada bir numara var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen kapasite var, patlıcan 3 kat, domates 3 kat artmış. Ortada bir numara var. Tanzim satış devreye giriyor, fiyatlar yarı yarıya iniyor." dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:18
Bakan Albayrak: Ortada bir numara var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kocaeli'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen kapasite var, patlıcan 3 kat, domates 3 kat artmış. Ortada bir numara var. Tanzim satış devreye giriyor, fiyatlar yarı yarıya iniyor." dedi.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye'nin hedef alındığı günleri yaşadık, ama hiçbir zaman endişe etmedik, korkmadık.

Finansal disiplin ve dengelenme sürecinden asla vazgeçmedik. Dış dengelenme sürecinde çok ciddi mesafe aldık.

Önümüzdeki süreçte ekonomimiz, kırılganlık iyileşince potansiyeline hızla yaklaşacak.

Cari işlemler açığı 2018 hedefi itibariyle 27.6 milyar seviyesine geriledi. Ocak ayı itibariyle 20 milyarın bile altına indiğimizi çok net görmeye başladık. Bu süreç 2019 yılında hız kesmeden Ocak ve Şubat ayındaki verilerle çok net gördüğü süreci ortaya koydu.

İhracatımız yüzde 5, ithalatımız yüzde 22 oranında geriledi. Önümüzdeki süreçte ekonomimizdeki kırılganlıkların giderilmesiyle birlikte -ki şubat ile birlikte bunu görmeye başladık- potansiyeline hızla yaklaşmaya başlayacak.

Özellikle uygulamaya koyduğumuz para ve maliye politikalarının yanında enflasyonla mücadele yapılıyor ve Şubat ayı itibariyle yüzde 20'nin altını görüldü. Özellikle tanzim satışları başarısıyla, serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen kapasite var, patlıcan 3 kat, domates 3 kat artmış. Ortada bir numara var. Tanzim satış devreye giriyor, fiyatlar yarı yarıya iniyor.

Son dönemde ekonomide yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağı enflasyon oranında kaydedilen başarıdır cari açıkta düşüş hız kesmeden sürecek. Çekirdek enflasyonun gerilemesi üfe'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağladı. 2.çeyrekle beraber çok önemli ve olumlu adımları göreceğiz, 2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonun çok altında gerçekleşecek.

Bu da hem faiz hem maliyetleri hızlı bir şekilde düşürecek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz.

Bankalarımızın ve reel sektörümüzün yanında olacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:18
  1. Kocaeli
  2. Berat Albayrak

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  • ArifArif1 sa önce
    Bir numara olduğu kesinde bu numarayı yapanı oynattıran kim hükümetmi muhalefetmi dış mihraklarmı hepsinde bir "!" var yani kimin eli kimin cebinde belirlemeye cabalıyorum. Geçen sene 1 lira patlıcan şimdi markette 15 ila 8 lira arasında zinçir marketleri cok masum gösteren kim veya ses cıkarmayıp susan yönetim kim. Teknik terimlerle şaklabanlık yapan ceo bozması kim.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Market devletle yarışamaz, elindeki ürün çürümesin diye zararına satmak zorunda kaldı. Tanzim de zararına satıyor seçim bitene kadar. Ondan sonra siz görün gerçek zamları.

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