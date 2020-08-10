  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Bakan Albayrak, önemli veriyi böyle paylaştı: Kimse merak etmesin

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:05:00 -
Bakan Albayrak, önemli veriyi böyle paylaştı: Kimse merak etmesin

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Twitter'daki paylaşımında Bakan Albayrak, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı:

"İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Cübbeli'yi hedef alıp dua ile alay etti
Aktüel

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Cübbeli'yi hedef alıp dua ile alay etti

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef alıp dua il..
Güne acı haberle başladık! 2 şehit
Gündem

Güne acı haberle başladık! 2 şehit

Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi neticesinde 2 Özel Harekat polisinin şehit düştüğü bilgisi geldi.

Yunan ordusunda büyük panik! Türkler geliyor, tüm izinler iptal
Dünya

Yunan ordusunda büyük panik! Türkler geliyor, tüm izinler iptal

Türkiye'nin Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etmesi ve önümüzdeki günlerde bölgede tatbikat yapacağı haberleri Yunanistan'da paniğe ne..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı