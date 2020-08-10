Bakan Albayrak, önemli veriyi böyle paylaştı: Kimse merak etmesin
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Twitter'daki paylaşımında Bakan Albayrak, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı:
"İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor."