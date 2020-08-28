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Ekonomi Bakan Albayrak: "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik"
Ekonomi

Bakan Albayrak: "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:25:28 -
Bakan Albayrak: "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik"

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, milli ekonomi programlarını, küresel finans durumunu istişare ettiklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, açıklamasında, "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini yer verdi.

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