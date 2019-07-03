Bakan Albayrak: "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirtti.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan 2019 yılı Haziran enflasyon rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı. Bakan Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirterek, "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.