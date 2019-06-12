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Bakan Albayrak duyurdu! KOBİ'lere ve firmalara dev destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lere ve firmalara dev destek verileceğini duyurdu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:54
Bakan Albayrak duyurdu! KOBİ'lere ve firmalara dev destek

KOBİ'lere 12 bankanın katılımı ile 25 milyar liralık destek verilecek. Firmalara 5-50 milyon lira arasında kredi kullandırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz ay açıkladığı İVME paketinden sonra, KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için büyük bir müjde daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımı ile 25 milyar TL’lik dev destek devreye alınıyor.

Yeni paket tıpkı İVME paketinde olduğu gibi enflasyon endeksli olacak ve TÜFE’deki düşüş kredi maliyetini de düşürecek. “Ekonomi Değer” Kredisi ismi ile devreye alınacak yeni paketin piyasalardaki rahatlamaya büyük katkı vereceği öngörülüyor.

Bakan Albayrak daha önce, “Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz” sözü vermişti.

Bu kapsamda son dönemde reel sektörü desteklemek amacıyla KOBİ Değer Kredisi, KOBİ Değer Kredisi-2 ve İVME Finansman Paketi gibi sektörü sevindiren paketler açıklanmıştı. Verilen sözlerin tek tek hayata geçtiğini gösteren yeni paket ile özellikle istihdama ve sanayi üretimine önemli destek sağlanmış olacak.

Finansman yükü azalacak

12 bankanın katıldığı paketin en önemli amacı işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmek olacak. Paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı olacak. Ekonomi Değer Kredisi için, istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip KOBİ ve KOBİ DIŞI tüm işletmeler kapsama alındı.

Enflasyondaki düşül maliyeti azalacak

Bankaların sunacağı kredi enflasyona endeksli değişken faizli olacak. Böylece, yakın zamanda düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak. Aynı zamanda bankalar, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge etmiş olacak. Hem bankalar hem de işletmeler için büyük avantajlar sağlayan paket kapsamında TL nakit kredilerde faiz ve vade koşulları ise şöyle olacak:

- 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4

- 6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4,5.

6 ayda bir enflasyon güncellemesi

Faiz oranı hesaplanırken kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve kullandırım tarihinden itibaren 6 ayda bir güncellenecek.

Ekonomi Değer Kredi Paketi ile firma bazında ciroya göre 5 Milyon TL ile 50 Milyon TL arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Bu kapsamda, reel sektöre toplam 25 Milyar TL tutarında finansman imkanı sağlanacak. Ekonomi Değer Kredisi Paketi’nin Toplam Azami Hazine Destekli Kefaleti 20 Milyar TL olacak. Toplam kefalet limitinin 8 Milyar TL’lik kısmının 0-125 Milyon TL ciro aralığındaki işletmelere; 12 Milyar TL’lik kısmının ise cirosu 125 Milyon TL üstündeki İşletmelere tahsisi öngörülüyor.

Katılan bankalar

Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Şekerbank, Eximbank.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:54
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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