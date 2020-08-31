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Aktüel Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi:
Aktüel

Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi:

"Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli" - "2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:29:52 -
Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kötümser tabloların aksine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) oranının dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdiğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin yılın ikinci çeyreğinde hissedileceğini bildiklerine dikkati çeken Albayrak, "Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle Türkiye'nin yılı pozitif ayrışarak kapatacağını vurgulayarak, "2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz." ifadelerini kullandı.

- Ülkelerin büyüme oranları

Albayrak'ın paylaşımında, ülkelerin ikinci çeyrek GSYİH oranları da yer aldı. Buna göre, ABD yüzde 31,7'lik daralmayla listenin ilk sırasında bulunurken Birleşik Krallık'ın ikinci çeyrek küçülme oranı yüzde 22,8 oldu.

Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 14,1'lik daralma olduğunun görüldüğü listede, G7 ülkeleri ortalaması yüzde 11,9, OECD ortalaması da yüzde 10,9'luk küçülme oldu.

Nisan-haziran dönemindeki yüzde 9,9'luk daralma ile listenin son sırasında yer alan Türkiye'yi, yüzde 10'luk daralmayla Japonya izledi.

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