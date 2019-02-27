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Bakan Albayrak: "26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler"

134’üncüsü gerçekleşen Vergi Konseyi Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla devam ediyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:43
Bakan Albayrak: "26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler"

134’üncüsü gerçekleşen Vergi Konseyi Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla devam ediyor. Genel Kurul’un açılışında konuşan Bakan Albayrak, "26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler" diyerek vergi suistimallerine fırsat vermeyeceklerini vurguladı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134’üncü Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla İstanbul Dolmabahçe’de devam ediyor. Genel Kurul’a sivil toplum kurumu ve kamu üyeleri de katılırken, açılış konuşmasını Vergi Konseyi Başkanı Erdal Çalıkoğlu yaptı.



"Bundan sonra yeni bir süreç"


Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, yeni bir sürece girildiğini söyleyerek, "Bundan sonra yeni bir süreç. Stratejilerimizle uyumlu, ekonomide yazmaya başladığımız yeni hikayenin destekçisi olacak bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz. Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemi için milletimize verdiğimiz sözü en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz" dedi.



"Burada başka orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar"


Ekonomiye yönelik eleştiride bulunanlara cevap veren Bakan Albayrak, "Ocak, Şubat, Mart, Nisan birileri bir şey bekliyor. Nisan ayında her şey çok daha güzel olduğunda burada başka orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar. Türkiye daha iyiye gidiyor. O diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar. Erken yol alanlar çok daha önde bu süreci yönetecekler" şeklinde konuştu.



"2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak"


Yapılan vergi reformlarına değinen Berat Albayrak, "KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Vergi reformu çalışmaları çok önemli. Ekonomik sosyal politikaların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak şekilde vergi sistemimizi bütüncül anlayışla değerlendiriyoruz" dedi ve 2018 yılındaki küresel krizi Türkiye ekonomisinin en iyi şekilde atlattığını vurgulayarak, "2018 öyleyse 2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak. Çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.



"O incecik zarflardan neler çıkıyor neler"


Vergi suistimallerine değinen Bakan Albayrak, "Adam İrlanda’da şirket kurmuş. Vergi yok. Bırakın vergiyi bir tarafa şube yok. 10 yıldır, 100 yıldır burada yatırımı olan, ilişkileri olan, istihdamı olan yabancı firmalarımız var. Onlar bir tarafta öbürü bir tarafta. Bunları ayıracağız. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarla toplandık. Ticaret Bakanımız ve Ulaştırma Bakanımız gece toplandık. Posta, zarf yurtdışından geliyor. Dedim çıkaralım bunları ne kadar. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Posta dediğiniz mektup. Herhalde bunlar o ülkeden gelen yazışmalar. Dedim şunları bir inceleyelim. Dün ilk görüntüleri attılar. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Vergi nerede? Yok. Vergi politikalarında suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:43
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