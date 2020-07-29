Bakan Akar'dan sert mesaj: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki faaliyetleriyle ilgili net ve sert mesajlar verdi. Bakan Akar, "KKTC'nin ruhsat sahalarında, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında inceleme yapmak, onlardan istifade etmek için çalışmak bizim hakkımızdır." dedi.

"Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın"

Akar, "Bu konuda hiç kimse bize herhangi bir şekilde etki etmeye veya herhangi şekilde bizi engellemeye kalkmasın. Bu konuda kararlı olduğumuzu defalarca söyledik. Bunları da yerine getireceğiz. Yaptıklarımızın hepsi hukuki, uluslararası hukuka, deniz hukukuna uygun şekilde yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.