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Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
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Gündem Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Gündem

Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya hesabından şehitlerimiz için başsağlığı mesajında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 07:15:00 - 2021-07-25 07:56:35
Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan askerler İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için başsağlığı diledi.

Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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