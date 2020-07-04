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Aktüel

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, Malta'da

Yeniakit Publisher
2020-07-04 21:46:54 -
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, Malta'da

VALETTA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile Libya'daki ziyaretlerinin ardından geldiği Malta'nın başkenti Valetta’da temaslarına devam etti.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğini ziyaret eden, Büyükelçi Kerem Ahmet Kıratlı ile görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, daha sonra Malta Türk Şehitliği'ne gitti.

Anıta çelenk, mezarlara karanfil bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri’ni de imzaladı.

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