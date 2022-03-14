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Siyaset Bakan Akar, olağanüstü nitelikli toplantıya katılacak
Siyaset

Bakan Akar, olağanüstü nitelikli toplantıya katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 18:43:00 -
Bakan Akar, olağanüstü nitelikli toplantıya katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı yapacak.

NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

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