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Aktüel

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:09:45 -
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere bölgesel konularda ve 17-18 Haziran’da telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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