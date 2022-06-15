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Siyaset Bakan Akar, Lambrecht ile görüştü
Siyaset

Bakan Akar, Lambrecht ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Karadağ Savunma Bakanı Rasko Konjevic ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 20:21:00 -
Bakan Akar, Lambrecht ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Karadağ Savunma Bakanı Rasko Konjevic ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Akar, NATO Karargahı'nda Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Karadağ Savunma Bakanı Rasko Konjevic ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılarak, Akar'ın ABD koordinesinde, Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı"na katıldığı belirtildi. Söz konusu toplantı daha önce de 26 Nisan'da Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleştirilmişti.

Diğer yandan Bakan Akar, daha önce ise NATO Karargahı'nda Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya gelmişti.

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