Bakan Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın son gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın son gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, temasları kapsamında Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile görüştü.

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