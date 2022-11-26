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Gündem Bakan Akar acı haberi alınca Ankara'ya döndü
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Bakan Akar acı haberi alınca Ankara'ya döndü

Pençe Kilit Harekatı'nda 2 askerin şehit, 3 askerin yaralı olma haberini alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'dan Ankara'ya dönüş yapıp Harekat Merkezi'ne gitti.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 21:00:00 -
Bakan Akar acı haberi alınca Ankara'ya döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit haberinin ardından Konya'dan Ankara'ya döndü. Bakan Akar Harekat Merkezi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.

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