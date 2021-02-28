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Aktüel Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan "28 Şubat" açıklaması
Aktüel

Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan "28 Şubat" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 24 yıl önce milli iradeyi ve insan haklarını yok sayan darbe zihniyetine karşı onurlu bir mücadele gösteren halkla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya edeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 15:33:00 -
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan "28 Şubat" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, mesajında, "Bugün, tarihimize kara leke olarak geçen 28 Şubat darbesinin yıl dönümü. 24 yıl evvel milli iradeyi ve insan haklarını yok sayan darbe zihniyetine karşı onurlu bir mücadele gösteren halkımızla birlikte hakikati ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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