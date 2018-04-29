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Bakan açıkladı: Norveç’te bir vatandaş yıllık 137 dolar, Türkiye’de ise 25 cent

Gaziantep’te bu yıl 4’üncüsü yapılan Kitap Fuarı’nın açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de kitap okuma oranının binde 1 olduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 Pazar 09:32
Bakan açıkladı: Norveç’te bir vatandaş yıllık 137 dolar, Türkiye’de ise 25 cent

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te bu yıl 4’üncüsü yapılan Kitap Fuarı’nın açılış törenine katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılan protokol üyeleri ile vatandaşların katıldığı törende konuşan Mehmet Şimşek, Türkiye’nin kitap okuma oranlarına değinerek çok düşük olduğunu söyledi. İnternet ve televizyona ayrılan sürenin uzunluğundan şikayet eden ve kitap okuma alışkanlığının gelişmesinin gerektiğini aktaran Şimşek şunları dedi:

“Türkiye’de kitap okuyanların oranı, bir çalışmaya göre binde bir. Son derece zayıf. İnşallah bu fuar bize kitap okumayı aşılamaya, daha çok kitap okumamıza zaman ayırmamıza vesile olur. Vatandaşlarımız televizyon seyretmeye, internete günde ortalama 8-9 saat ayırıyor, kitap okumaya bir dakika ayırıyormuş. Vahim bir şey. Ben buradan ayrıldıktan sonra fuardan alacağım kitabı arabada okuyacağım. İsterseniz her zaman fırsat var. Batıda metroya, otobüse bindiğiniz zaman insanların harıl harıl kitap okuduğunu görürsünüz. Kitaba da para harcamıyoruz. Norveç’te bir vatandaş yıllık ortalama 137, Almanya 122, dünyada ise 1,3 dolar harcanıyor. Türkiye’de 25 cent. Medeniyetimiz, inancımız okumayı, öğrenmeyi teşvik ve talep ediyorsa da gelin görün ki bizim bu durumu iyileştirmemiz lazım. Hükümetimiz döneminde Türkiye’de kişi başına basılan kitap sayısında çok ciddi bir artış var. Son 10 yılda kişi başına basılan kitap sayısı 4’ten 8’e çıkmış. Hakikaten yoğun bir çaba var. Yazarlarımız iyi bir üretici.”

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 09:32
  1. Mehmet Şimşek
  2. Ekonomi Bakanı
  3. Gaziantep kitap fuarı
  4. kitap

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