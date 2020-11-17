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Gündem Bakan açıkladı! "Koronavirüs testim pozitif çıktı"
Gündem

Bakan açıkladı! "Koronavirüs testim pozitif çıktı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:45:00 - 2020-11-17 16:51:54
Bakan açıkladı! "Koronavirüs testim pozitif çıktı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabı twitter üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

32

geçmiş olsun allah hayırrlı sağlık sıhhat versin amin
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