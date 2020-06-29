Bakan açıkladı: Güneydoğu’da petrol var ama...

Son yıllarda kaya içine sıkışmış gaz veya petrolü çıkarmak amacıyla yeni teknolojilerden faydalandıklarını belirten Dönmez, “Güneydoğu’da petrol var ama ağır ve sıkışmış bir petrol. Diyarbakır, Adıyaman, Batman... Körfez ülkeleriyle karşılaştırıldığında maliyeti daha yüksek” diye konuştu.

Aramalara devam

Dönmez, petrol aramacılığında çatlatma yöntemini de uygulamaya başladıklarını dile getirerek, “En son Diyarbakır’da denedik ve başarı elde ettik. Bu yöntemle üretim de başladı. Diğer klasik kuyulara göre üretim 5-10 kat fazla olabiliyor. Trakya’da gaz sahalarında da bunu deneyeceğiz” dedi.

Karadeniz’deki çalışmalardan da ümitli olduklarını dile getiren Dönmez, Libya’daki petrol arama faaliyetlerinin de devam edeceğini belirtti. Dönmez, şunları kaydetti:

“Oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle yapmayı planlıyoruz. Birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir. Oradaki petrol, doğal kaynaklar Libya halkının refahı ve kalkınması için. Orada kazan-kazan formülüne dayalı daha önce de olduğu gibi sahalarda ortaklık yapmayı planlıyoruz. Onlardan da sıcak bir yaklaşım söz konusu.”

Altın arama konusunda da bilgi veren Dönmez, “2019’da 38 ton üretim gerçekleştirdik. 2020 hedefimiz 45 ton altın üretimi” dedi.