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Bakan açıkladı… Değeri 100 bin lira, 100 liraya kiralanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli üretim için 41,7 milyon metrekare Hazine arazisinin kiraya verileceğini duyurdu. Belirlenen üç projeyle Hazine taşınmazları uygun koşullarda vatandaşlara kiralanacak.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:37
Bakan açıkladı… Değeri 100 bin lira, 100 liraya kiralanacak

ANADOLU Ajansı'nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretiminin artırılması amacıyla ağaçlandırma, hayvancılık ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin üç projeyle Hazine taşınmazları uygun koşullarda vatandaşlara kiralanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin paylaştığı detaylarda şunları söyledi:

41.7 MİLYON METREKARE ARAZİ

*Üç projeyle Türkiye genelinde toplam 64 ilimizde 41,7 milyon metrekare taşınmaz vatandaşlarımıza sunulmuş olacak.

YILLIK 100 LİRAYA KİRALANABİLECEK

*Bu düzenleme ile çiftçilere sağlanan en büyük kolaylık, Hazine taşınmazlarının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya verilmesidir. Örneğin değeri 100 bin lira olan bir tarlayı yıllık 100 lira üzerinden kiralıyoruz. 

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:37
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Murat Kurum
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı

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  • hay bin gunduzhay bin gunduz1 sa önce
    Kime?göreceğiz oraları kimler kiralayacak! kimler hasat toplayacak
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