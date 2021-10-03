Bakan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. 130'a yakın firmanın katıldığı fuarın açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Biga'mız önemli tarım merkezlerinden biri"

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Osmanlı Sancağı olarak, yüzyıllar boyunca Biga Yarımadası'nın en önemli ticaret merkezi olan Biga'nın önemli tarım merkezlerinden birisi de olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, "20. yüzyılın başlarında ülkemizin ilk fuarlarından biri olarak Biga'da açılan bölgesel ve mahalli nitelikteki sergilerde, bölgede imal edilen tarım ve sanayi ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapılmıştır. Biga tarihinden aldığı bu tecrübe ve bilgi birikimini günümüze kadar taşımıştır. Bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Biga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı, bu tecrübenin en somut örneği olarak tarım sektörüyle alakalı son gelişmeleri çiftçimizle, üreticimizle buluşturuyor. Tarımın daha çok teknolojiyle buluşturulmasına vesile olacak böylesine önemli bir fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, fuarın sektörümüze büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı"

Tarımsal alanda verilen destek ve tarımsal altyapıyı güçlendirmek için yapılan yatırımlar sayesinde, tarım sektörünün son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini söyleyen Pakdemirli, "Tarım, bu yılın ilk altı ayında da ortalama yüzde 4,7 büyüme ile ekonomimize güç katmaya devam etti. Su ve sulama alanında yaptığımız yatırımlar tarımsal hasılamıza pozitif yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl Tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tabii bu rekordaki en büyük katkı; sizin emeğiniz alın terinizdir. İklim değişikliği, pandemi ve diğer birçok küresel soruna rağmen, bitkisel üretimdeki artışlar, hayvancılıktaki gelişmeler bizleri sevindiriyor. Tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımız da inşallah geçen yılın üstüne çıkacak. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2021 yılı ilk 8 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 15 milyar dolar, dış ticaret fazlamız ise yaklaşık yüzde 80 artarak 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz tarımını bu seviyelere yükselten tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizler de üreticilerimizi, yeni Ar-Ge çalışmaları, inovasyon ve teknolojilerle buluşturmaya, gıda güvenliğimizi garanti altına almak için dur- durak demeden çalışmaya devam edeceğiz. Tarım; her ülke için hayati öneme sahip olan ve dünyanın üzerinde en çok durduğu konuların başında geliyor." diye konuştu

"Alın teriniz karşılıksız kalmayacak"

Türkiye'nin coğrafi konum açısından büyük bir avantaja sahip olduğunun altını çizen Pakdemirli "Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyor. Ülkemiz, ekilen tarım alanı ve mera alanı dahil toplam tarım alanı bakımından dünyada 31'inci sırada. Buna rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk on içinde yer alıyoruz. Tabii, ülkemizin bu ticari konumunu değerlendirmek ve tarımsal üretimini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlık olarak verdiğimiz destekler ve yaptığımız altyapı yatırımları ile çiftçimizin her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında, hem destekleri hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uygulamaya başladık. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz. 2018 yılında üreticilerimize 'Siz ekin ve hasadınızı yapın, ürününüz elinizde kalmayacak' sözünü vermiştim. Ayrıca son zamanlardaki gündem ile ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği ve pandemi süreci gibi olaylar tarım ve gıda piyasalarını ciddi anlamda etkiledi. Başta gübre, yem ve enerji olmak üzere birçok emtiada dünya fiyatları her geçen gün artış gösteriyor. Çiftçi kardeşlerim, maliyetlerdeki artıştan endişe etmeyin, gönüllerinizi ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya devam edin. Çiftçimizin, yani sizlerin alın teri karşılıksız kalmayacak, mahsulleriniz maliyetlerinin üzerinde değer bulacak. Tarımsal destekler yanında, uyguladığımız alım fiyatları ile hamdolsun her zaman çiftçimizin yanında olduk. Üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tabii bu makro gelişmelerin arkasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama anlayışının olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.

Kaynak: Sabah