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Bakambu, Bursa'yı unutamıyor

Bir dönem Bursaspor'da forma giyen Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından Bursa'yı çok özlediğini yazdı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 22:03
Bakambu, Bursa'yı unutamıyor

2014/15 sezonunda Bursaspor'da ter döken ve şu an futbol yaşamına Çin'in BJ Sinobo Guoan Kulübü'nde devam eden Cedric Bakambu, yeşil beyazlı camia ile bağlarını koparmıyor.

Sosyal medya hesaplarından Bursaspor paylaşımları yapan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demokratik Kongolu forvet, son paylaşımında "Tatil için Bursa'ya gitmek istiyorum. Şehri çok özledim. Nasılsın timsahım?" ifadelerine yer verdi.

"Mavinga Bursaspor'a gel"

Bunun üzerine futbol hayatını MLS Ligi'nden Toronto'da sürdüren savunmacı Chris Mavinga "Açık açık onlarla yeniden sözleşme imzalamak istediğini söyle" yazarken, Bakambu'nun ise cevabı "Bursaspor'a gel Chris Mavinga" oldu. Bu renkli diyalog kısa sürede yeşil beyazlı taraftarın gündemi haline gelirken, Bursasporlu taraftarlar Bakambu'ya yönelik sevgi mesajları gönderdi.

Cedric Bakambu, daha önce de Mesut Özil ve Ricardo Quaresma'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Bursaspor'a davet etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 22:03
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. Ricardo Quaresma
  3. Cedric Bakambu
  4. Mesut Özil
  5. Bursaspor
  6. Quaresma
  7. Özledim
  8. Toronto
  9. Futbol
  10. Bursa
  11. Bakambu

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