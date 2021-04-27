Bakalım buna ne diyeceksin Faik! Al sana şaşırman için bir gerekçe daha

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini savunarak AK Parti hükümetinin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması gerektiği yönünde skandal bir bildiri yayınladı.

Ermeni lobisinin sözcülüğünü yapan terör partisi HDP, Türkiye'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasını istedi.

HDP tarafından yayınlanan rezil bildiride Türkiye’nin sözde soykırımla yüzleşmesi gerektiği belirtilerek, "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı" ifadelerine yer verildi.

CHP'den ilk açıklama

Skandal bildiriye ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi. Kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak akılalmaz açıklamalarda bulunarak isim vermeden HDP'nin soykırım açıklamasına şaşırdıklarını söyledi.

Milletin aklıyla adeta alay eden Öztrak, üstü kapalı olarak HDP'yi eleştirdi.

Suikat sonucu öldürülen Hrant Dink'in "Bu sorun emperyalistlerin elinden alınmalı. Türkiye ve Ermenistan bu sorunu konuşarak kardeşçe çözmelidir" şeklindeki sözlerini hatırlatan Öztrak, "Emperyalistlerin gölgesinde yapılan siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletimizin iradesi de böyle bir siyaseti her zaman sandıkta buruşturup çöpe atar" dedi.

Yine hükümeti suçladı

Bunun yanında hükümeti suçlamaktan da geri durmayan Öztrak, yine milli duruştan uzak bir tavır sergileyerek AK Parti hükümetini hedef aldı.

Kendi partisindeki Ermeni sevicilere tek kelam etmeyen Öztrak, Biden'ın soykırım açıklamasına karşı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Türkiye'yi yönetme kapasitesinin olmadığını ileri sürdü.

Kaftancıoğlu'nun sözleri akıllara geldi

Öte yandan Öztrak'ın bu açıklaması CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yaptığı skandal konuşmayı yeniden akıllara getirdi.

Azılı Türkiye düşmanı olarak bilinen terör destekçisi Kaftancıoğlu, Türkiye'nin sözde Ermeni Soykırımı'nı inkar etmemesi gerektiğini ifade ederek küstah sözler sarfetmişti. "Ermeni Soykırımı yoktur diyenler geçmişteki büyük acıyı görmezden gelen bir zihniyettir" diyen Kaftancıoğlu, Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Bunun yanında Kaftancıoğlu geçmişte sosyal medya hesabından sözde soykırımı destekler nitelikte birçok paylaşımda bulunmuştu.

Buna da şaşırdın mı Faik?

HDP'nin soykırım açıklamasına şaşırdıklarını iddia eden Faik Öztrak'ın Canan Kaftancıoğlu'nun skandal sözlerine şaşırıp şaşırmadığı ise merak konusu oldu.