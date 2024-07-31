Bak şu konuşana! Bu kan içicilerin “ileri demokrasi” dediği, aslında tam da budur

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett'in tehdit dolu açıklamalarını eleştirdi. Korkmaz, Bennett'in insanlıktan çıkmış bir zihniyetle Gazze'deki soykırımı desteklediğini belirtti. İsrail'in terör politikalarını ve Batı'nın bu politikalara verdiği desteği sert bir dille kınayan Korkmaz, insanlık onurunun ve adaletin savunulması gerektiğini vurguladı. Tamer Korkmaz, şunları kaydetti:

"İsrail’in eski Başbakanı Naftali Bennett, şöyle bir laf fışkırttı:

“Herkes ya İsrail’in yanında olup yaşamayı ya da düşmanımızın yanında olup ölmeyi seçmeli!”

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Bu Siyonist kafaya göre…

Hayatta kalabilmek için, Gazze’de süren soykırımı desteklemek şart!

-İnsanlıktan çıkmak, mecburi istikamet!

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Dahası…

İsrail terör devletinin şakşakçısı olmak, masumlar katledilirken katilleri alkışlamak gerekiyor!

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Dikkat buyurunuz…

-Batı Kulübü’ndeki kan içicilerin “İleri Demokrasi” dediği, aslında tam da budur!"