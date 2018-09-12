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Bak şu deve tabanına!

Ezip merhem haline getiriyorsunuz, böcek sokmalarını iyileştiriyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 21:11
Bak şu deve tabanına!

Yazın gelmesiyle birlikte börtü böcek tarafından sokulma ihtimali de arttı. Özellikle hafta sonları kendilerini kırlara atan aileleri ve çocuklarını tehdit eder bu tür sokmalar. En tehlikelisizi bile berbat da ağrı yapar. Böylesi durumlar için bazı bitkilerden yararlanmak mümkün. Onların başında şu devetabanı geliyor. Adaçayı, andız otu, çalı kavağı, maydanoz, sarımsak bu becerikli bitkilerden bazıları.

Deve tabanı yaprakları ezilip merhem haline getirilerek yaraların, çıbanların, şişen ayakların ve böcek sokan yerlerin üzerine sarılırsa çabuk iyileşmelerini sağlar.

Adaçayı yapraklarından yapılan merhem, sivrisinek, arı sokmasında acıyı dindirir, kaşıntıyı önler.

Andız otu yaprakları veya kökünün hayvan ısırma ve sokmalarında enfeksiyon oluşumunu önleyici etkileri vardır. Çok miktarda andız otu mide bulantısı yapar.

Çalı kavağı (ezilmiş) arı sokmalarında sokulan yere sarılırsa etkilidir. Zeytinyağı ile karıştırılarak elde edilen merhem yanıklara sürülürse etkisi görülür.

Maydanoz tohumlarının ve yapraklarının kaynatılması ile elde edilen saf maydanoz suyu, arı ve haşarat sokmasında, sokulan yere sürüldüğünde ağrısını geçirir.

Sarımsak rendelenmiş olarak yara, çıban ve zehirli hayvanların soktuğu bölgelere sarıldığında iyileştirici olur.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 21:11
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