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Aktüel Bak sen şu Mısırcı Dede'ye...
Aktüel

Bak sen şu Mısırcı Dede'ye...

İstanbul Beylikdüzü’nde kendisini "Mısırcı Dede" olarak tanıtıp patlamış mısır kutularına koyduğu uyuşturucuları çalıntı araç ile satan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu imalathanesine çevrilen evde, 5 kilo 220 gram esrar, 3 adet pompalı tüfek, 35 bin 400 dolar ve 8 bin 600 lira ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 16:47:00 -
Bak sen şu Mısırcı Dede'ye...

İstanbul Beylikdüzü’nde kendisini "Mısırcı Dede" olarak tanıtıp patlamış mısır kutularına koyduğu uyuşturucuları çalıntı araç ile satan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu imalathanesine çevrilen evde, 5 kilo 220 gram esrar, 3 adet pompalı tüfek, 35 bin 400 dolar ve 8 bin 600 lira ele geçirildi.

Olay, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kendisini "Mısırcı Dede" olarak tanıtan bir şahsın müstakil bir evde uyuşturucu yetiştirerek kayıt dışı bir araçla satmaya çalıştığı öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eve operasyon yaptı. Operasyonda, G.C. (62) ve A.T. (66) isimli 2 kişi gözaltına alındı.

Mısır kutularına koyup satmış

Şahıslardan birinin yetiştirdiği uyuşturucuları büyük patlamış mısır kutularına koyarak gizleyip sattığı öğrenildi. Evde yapılan aramalarda, 5 kilo 220 gram esrar, 110 gram kubar, 6 gram Hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 81 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet presleme cihazı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 35 bin 400 dolar ve 8 bin 600 lira ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar, "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi. G.C isimli şahıs tutuklanıp cezaevine gönderilirken, A.T. isimli şüphelide adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

 

 

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