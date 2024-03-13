Bak Ekrem bak! Her şey çok mu güzel bir bak
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki metroda yaşanan izdihamın görüntülerini paylaşarak, "İstanbul'a bu çile reva mı?" diye sordu.
Bakırköy-Kayaşehir metro hattında izdiham yaşanan görüntüler gündem oldu.
Görüntülerde iş bilmez İBB yönetiminin İstanbulluyu düşürdüğü durum yer aldı.
İBB Başkan adayı Murat Kurum da, "İstanbul'a bu çile reva mı?" diyerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İğne atsan yere düşmeyecek kalabalıkta Ramazan günü evlerine ulaşmak isteyen İstanbullunun yaşadığı çile sosyal medyada da gündem oldu.
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