  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü rakı şişesi paylaştı, işin sırrını Gaffar Yakınca açıkladı! Türkiye’yi şok edecek iddiayı “kuvvetle muhtemel” diyerek duyurdu

İstifası günlerce konuşulmuştu! Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş “Hafize Gaye Erkan” açıklaması! “Mehmet Şimşek” detayı dikkat çekti

‘Osmanlı’dan beri ilk kez oluyor” diyerek paniklediler! ABD Yayın organından ses getiren Türkiye itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan duyurdu: Gabar petrolünden müthiş haber

Şırnak'ta konuşan Erdoğan'dan muhalefete tepki: Gayeleri ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık günlerine döndürmektir

Bakmayın Ertuğrul Özkök’un ballandırarak anlattığına! Haksız baba Esad Demirel'i böyle susturmuş

'Bunca zaman neden beklenildi?' dedirten karar! O şehirle kardeşlik anlaşması sonlandırıldı

'Siz CHP’li olarak bundan utanmıyor musunuz?' Cengiz Topel Şaban Sevinç’i fena madara etti!

CHP'nin ‘Para Kuleleri’nde sıcak gelişme! 3 kişi ifadeye çağrıldı

Altın yine vites yükseltiyor!
Sosyal Medya Bak Ekrem bak! Her şey çok mu güzel bir bak
Sosyal Medya

Bak Ekrem bak! Her şey çok mu güzel bir bak

Yeniakit Publisher
2024-03-13 21:37:00 - 2024-03-13 21:45:44

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki metroda yaşanan izdihamın görüntülerini paylaşarak, "İstanbul'a bu çile reva mı?" diye sordu.

Bakırköy-Kayaşehir metro hattında izdiham yaşanan görüntüler gündem oldu.

Görüntülerde iş bilmez İBB yönetiminin İstanbulluyu düşürdüğü durum yer aldı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum da, "İstanbul'a bu çile reva mı?" diyerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İğne atsan yere düşmeyecek kalabalıkta Ramazan günü evlerine ulaşmak isteyen İstanbullunun yaşadığı çile sosyal medyada da gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beceriksiz Ekrem'in metrobüsleri dehşet saçıyor
Beceriksiz Ekrem'in metrobüsleri dehşet saçıyor

Gündem

Beceriksiz Ekrem'in metrobüsleri dehşet saçıyor

AK Parti'den İmamoğlu'na 'metro' cevabı
AK Parti'den İmamoğlu'na 'metro' cevabı

Gündem

AK Parti'den İmamoğlu'na 'metro' cevabı

İmamoğlu'nun 'metro' yalanı çürüdü! 'İBB'nin projelendirip başladığı bir çalışma yok'
İmamoğlu'nun 'metro' yalanı çürüdü! 'İBB'nin projelendirip başladığı bir çalışma yok'

Siyaset

İmamoğlu'nun 'metro' yalanı çürüdü! 'İBB'nin projelendirip başladığı bir çalışma yok'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23