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Ekonomi BAİB personel alacak
Ekonomi

BAİB personel alacak

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’ne (BAİB) 4 (dört) Uzman Yardımcısı personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 15:59:00 -
BAİB personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Personel alımları için Kamu Personeli Seçme Sınavlarından Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nce istenen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca ilgili uzman yardımcılığı kadrosu için 2021 - 2022 yıllına ait Yabancı Dil Sınavından  en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak şartları aranmaktadır.

Alınacak personelin sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinin web (www.baib.gov.tr) adresinde yayımlanmaktadır.

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