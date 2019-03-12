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Bahtiyar’dan üreticiye destek sözü

Millet İttifakı’nın İyi Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, çiftçilerin üretim yapması için büyükşehir belediyesi olarak çok büyük çaba sarf edeceklerini belirterek, “Üretimde, işlemede ve pazarlamada birlik ve kooperatifler aracılığı ile üretenimizin her zaman yanında olacağız.

12 Mart 2019 Salı 12:40
Bahtiyar’dan üreticiye destek sözü

Millet İttifakı’nın İyi Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, çiftçilerin üretim yapması için büyükşehir belediyesi olarak çok büyük çaba sarf edeceklerini belirterek, “Üretimde, işlemede ve pazarlamada birlik ve kooperatifler aracılığı ile üretenimizin her zaman yanında olacağız. Doğrudan alımlarla çiftçilerimiz kazanacak” dedi.


Denizli’nin Çal ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan ve seçim ofisi açılışına katılan Bahtiyar, Üreten Denizli Modeli’nde tarım ile ilgili yapacaklarına değinerek, “Tarımda yapacağımız çok şeyler var. Kooperatif ve birlikler aracılığı ile çiftçilerin elinden tutacağız, çiftçimizin ortağı olacağız. Gübresinde mazotuna desteği biz vereceğiz. Yerli tohum bankalarından tohum ve fide dağıtımı yapacağız. Kooperatifler aracılığıyla tarımda yaşanan sorunları birlikte çözeceğiz” şeklinde konuştu.



“Büyükşehir Belediyesi doğrudan alımlarla üreticinin yanında olacak”


Üretimin ardından işleme tesisleri ile katma değeri yüksek ürün satışı hedefleyeceklerini dile getiren Bahtiyar, “Bizler üretimi arttırmak için ilk adımda sizleri desteklemek adına ne gerekiyorsa yapacağız.Ekipman başta olmak üzere üretimi arttıracak her türlü desteği vereceğiz. Üretimin ardından ikinci aşamada ürünleri işleyerek katma değeri yüksek ürünler elde edeceğiz. Son aşamada ise ürünlerin pazarlanması konusunda üreticilerimizle birlikte olacağız. Pazarlamayı üretici birlikler ve kooperatifler aracılığıyla yapacağız. Yine Büyükşehir belediyesi olarak doğrudan alımlarla da üreticimizin yanında olacağız. Eğer o yıl bir üründe zarar olacaksa biz büyükşehir olarak bir taban fiyat belirleyerek sizden o ürünü alacağız. Sizleri tüccarların eline mahkum etmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, üretimden satışa, destekten doğrudan alımlara kadar geniş bir alanda üreticinin yanında olacak” diye konuştu.



“Kolumuza girin hep birlikte yürüyelim”


Daha fazla ve kaliteli üretim için gayretle çalışacaklarının altını çizen Bahtiyar, “Üretimde sizin koordinatörünüz, gerektiğinde kaynak sağlayanınız, gerektiğinde ortağınız olmak istiyoruz. Hep birlikte güzel ve huzurlu bir Denizli istiyoruz. 31 Mart’ta bize destek verin, üreten Denizli’yi hep birlikte kuralım. Kolumuza girin hep birlikte yürüyelim. Denizli’yi gezip dolaştığınız zaman Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde ve köylerde yetersiz kaldığını 5 yıl boyunca verdiği sözleri tutmadığını görüyoruz. Bizler belediyeyi alır almaz ilçemizdeki eksiklikleri hızla tamamlayacağız” şeklinde konuştu.



“Baklan Ovası’nda sulama sorunu kalmayacak”


Çal bölgesindeki sulama sıkıntısına da dikkat çeken Bahtiyar, “Biz tarımda modern sulama yatırımları yapacağız. Çivril’de de bunun sözünü verdik. 5 yıl sonra Baklan Ovası’nda sulama diye bir sıkıntı kalmayacak. Pazaryerini de hemen projelendirip uygulayacağız. Belediyenin zorunlu görevi olan çalışmaları elbette yapacağız. Bunların yanında yapacağımız çok şey var. Bizler üretim diyoruz. Üreten Denizli diyoruz. Belediye sizi üretime teşvik edecek ve üretimlerinizden kazanmanızı sağlayacak” dedi.



“Çal’ı turizmle buluşturacağız”


Çal’ın turizmden pay alması için de çalışmalar yapılacağını ifade eden Bahtiyar, “Bakın şu dağların arkasında Pamukkale var. Yılda 2 milyon turist geliyor ama günü birlik. Bizler sağlayacağımız altyapılarla burada turizmi geliştireceğiz. Uzunpınar Yaylası’na bir teleferik daha yapacağız. O bölgede bulunan eşsiz yayla ve vadilerde doğa turizmini canlandıracağız. Gözler üzerinden bu tarafa yapacağımız geniş yolla da Çal turizmine ivme kazandıracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:40
  1. doğa

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