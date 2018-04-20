Bahreyn'den Türk start-uplara davet

Global Girişimcilik Kongresi kapsamında İstanbul’da bulunan Simon Galpin, Bahreyn’in yatırımcılara sunduğu avantajlar hakkında bilgi verdi. Galpin, Bahreyn’e küçük ve orta ölçekli yatırımcıları çekmek üzere risk sermayesi fonlarına yatırım yapacak 100 milyon dolarlık “Fonların Fonu”nun önümüzdeki ay hayata geçeceğini açıkladı.

TÜRK ŞİRKETLERİNİ DAVET EDİYORUZ

Galpin, Körfez Bölgesi ve Arabistan Yarımadası’ndaki 36 milyon nüfusun yarattığı 1,5 trilyon dolarlık ekonomiden pay almak üzere Bahreyn’in son derece avantajlı bir bölgesel üs olduğuna işaret ederek, “Özellikle finansal teknolojiler ve yiyecek-içecek ve mühendislik alanlarında Türk şirketlerini de Bahreyn’de iş kurarak Bahreyn’in sunduğu avantajlardan yararlanamaya davet ediyoruz” dedi. Geçen yıl 800 milyon dolar düzeyinde 72 şirketten doğrudan yabancı yatırım çektiklerini ve bunun da bir önceki yıla oranla 2 katından fazla büyümeye denk gelen bir rekor olduğunu dile getiren Galpin, “Bu şirketler arasında Türkiye’den daha çok start-up göreceğimizden, gelişen ekonomik ilişkilerimizden dolayı kuşkumuz yok” diye konuştu.