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Aktüel Bahreyn'de İsrail heyetinin ülkeye ilk ziyareti ve yapılan anlaşmalar protesto edildi
Aktüel

Bahreyn'de İsrail heyetinin ülkeye ilk ziyareti ve yapılan anlaşmalar protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 01:46:27 -
Bahreyn'de İsrail heyetinin ülkeye ilk ziyareti ve yapılan anlaşmalar protesto edildi

MANAMA (AA) - Bahreyn'in başkenti Manama'da onlarca kişi, İsrail heyetinin ülkeye ilk ziyaretini ve yapılan anlaşmaları protesto etti.

Ülkenin en büyük muhalif hareketi Vifak Ulusal Derneği, Twitter hesabından, başkent Manama'da düzenlenen protestoya ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaştı.

Kayıtlarda Bahreyn ve Filistin bayraklarıyla gösteri yapan Bahreynlilerin "Siyonistlerle yapılan anlaşmalar geçersizdir", "İsrail yıkılsın, siyonistler çıkın toprağımızdan, anlaşmalarınız geçersiz" yazılı pankartlar taşıdıkları görülüyor.

Muhalif televizyon kanalı Lülüe de Twitter hesabından, İsrail heyetinin ziyaretiyle eş zamanlı düzenlenen gösteride vatandaşların "Normalleşme ihanettir, halkı ezmektir" şeklinde pankartlar taşımasına ilişkin fotoğraf paylaştı.

Öte yandan, Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Manama ile Tel Aviv arasında birçok alanda protokol imzalandı.

15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ile İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

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