Bahreyn'de halk normalleşme anlaşmasını protesto etti

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail, BAE ve Bahreyn arasında Beyaz Saray'da imzalanan İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bahreyn halkı kendi yönetimini bu anlaşmadan dolayı protesto etti.

Bahreyn’deki en büyük muhalif yapılanma olan Vifak Ulusal Derneği, protestolar hakkında yaptığı bilgilendirmede çok sayıda kişinin sokaklara çıktığını ve anlaşmayı kınayan dövizler taşıdığını söyledi.

Dernek, Bahreyn halkının, baskıya, ölüme ve hapishanelere rağmen normalleşmenin ihanet olduğunu söylediklerini belirtti.

Halk sokaklarda İsrail bayrağını çiğnedi. Bahreyn yönetimi göstericilere çok büyük kısıtlamalar getirmesine rağmen İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etmekten çekinmediler

Bahreyn, Mısır ve Ürdün’ün ardından BAE ile aynı anda İsrail ile normalleşme anlaşmasına imza attı.