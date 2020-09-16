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Dünya Bahreyn'de halk normalleşme anlaşmasını protesto etti
Dünya

Bahreyn'de halk normalleşme anlaşmasını protesto etti

İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşması Bahreyn’de baskılara rağmen protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 04:05:00 -
Bahreyn'de halk normalleşme anlaşmasını protesto etti

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail, BAE ve Bahreyn arasında Beyaz Saray'da imzalanan İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bahreyn halkı kendi yönetimini bu anlaşmadan dolayı protesto etti.

Bahreyn’deki en büyük muhalif yapılanma olan Vifak Ulusal Derneği, protestolar hakkında yaptığı bilgilendirmede çok sayıda kişinin sokaklara çıktığını ve anlaşmayı kınayan dövizler taşıdığını söyledi.

Dernek, Bahreyn halkının, baskıya, ölüme ve hapishanelere rağmen normalleşmenin ihanet olduğunu söylediklerini belirtti.

Halk sokaklarda İsrail bayrağını çiğnedi. Bahreyn yönetimi göstericilere çok büyük kısıtlamalar getirmesine rağmen İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etmekten çekinmediler
Bahreyn, Mısır ve Ürdün’ün ardından BAE ile aynı anda İsrail ile normalleşme anlaşmasına imza attı.

 

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