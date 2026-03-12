  • İSTANBUL
Bahreyn ve Kuveyt, İran'dan kaynaklı saldırıların engellendiğini açıkladı

Bahreyn ve Kuveyt, İran'dan kaynaklı saldırıların engellendiğini açıkladı

Kuveyt ve Bahreyn, İran’dan geldiği belirtilen insansız hava araçları ve balistik füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Her iki ülkede de sirenler çalarken vatandaşlara güvenli alanlara yönelmeleri çağrısı yapıldı.

Kuveyt ve Bahreyn, İran kaynaklı insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni saldırıların gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Ülkeyi hedef alan İHA ve füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilen açıklamada, İHA ve füze saldırılarına karşı koyan savunma sistemleri nedeniyle patlama seslerinin duyulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise, İran kaynaklı saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığı duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sakin kalarak en yakın güvenli yere yönelmeleri talebinde bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

