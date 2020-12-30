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Aktüel Bahreyn ile ABD arasında Stratejik Diyalog Toplantısı başladı
Aktüel

Bahreyn ile ABD arasında Stratejik Diyalog Toplantısı başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:42:30 -
Bahreyn ile ABD arasında Stratejik Diyalog Toplantısı başladı

WASHINGTON (AA) - ABD ile Bahreyn arasındaki Stratejik Diyalog Toplantısı'nın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al Zayani'nin başkanlığında başladığı duyuruldu.

İki ülke Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, iki haftalık Stratejik Diyalog Toplantısı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı çevrim içi yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, toplantıda ortak ticaret, yatırım ve güvenlik gibi konuların yanı sıra kültür, bilim, çevre ve eğitime ilişkin değişim programlarının ele alındığı kaydedildi.

Söz konusu diyalog toplantılarının iki ülkenin bölgedeki barış ve güvenlik hedeflerine olan bağlılığın bir göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD ile Bahreyn Krallığı, Bahreyn Krallığına yönelik dış tehditleri caydırmak ve karşı koyma ve bölgesel istikrarı geliştirme konusundaki ortak kararlılığını yineledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, toplantıda iki ülkenin kolluk kuvvetleri, sahil ve sınır güvenliğin konusunda da iş birliğinin görüşüleceği bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn ve ABD'nin bilgi paylaşımı ve uzmanlık aktarımı gibi konuları geliştirmek için de güvenlik iş birliği yapma niyetinde olduğu ve iki ülke arasındaki sınır ve kargo güvenliği mutabakatını tamamlamayı hedefledikleri kaydedildi. Ayrıca iki ülke halkları arasındaki etkileşimi artırmak için karşılıklı olarak turist vizelerinin süresinin 10 yıla çıkarılması kararının da toplantıda ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD ve Bahreyn'in, İsrail ile normalleşme sürecini devam ettirme konusunda da iş birliklerini sürdüreceği ifade edildi.

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