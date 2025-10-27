  • İSTANBUL
Bahis skandalı ile ilgili TFF'den yeni açıklama geldi: "Hakemlerle başladık"
Spor

Bahis skandalı ile ilgili TFF’den yeni açıklama geldi: “Hakemlerle başladık”

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahis skandalı ile ilgili TFF’den yeni açıklama geldi: "Hakemlerle başladık"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Türk hakemliğinde yaşanan bahis skandalına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek.” açıklamasını yaptı.

Tüm Türkiye, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem dünyasında yaşanan bahis skandallı ile ilgili açıklamalarını konuşuyor.

Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.

"Ne pislik varsa bunu temizlememiz gerekiyor" vurgusu yapan Hacıosmanoğlu, “Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı. Aksi durumda biz çalışmaları güzide devlet kurumlarıyla yapıyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız." İfadelerini kullanmıştı.

“Detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek”

Yaşanan skandal ile ilgili bir açıklama da TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’dan geldi. Otyakmaz, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis skandalı açıklamalarının ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin "Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?" sorusuna Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek. Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek." ifadelerini kullandı.

