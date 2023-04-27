  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bahçesindeki saksılarda yetiştiriyordu! Tutuklandı
Aktüel

Bahçesindeki saksılarda yetiştiriyordu! Tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 19:56:00 -
Bahçesindeki saksılarda yetiştiriyordu! Tutuklandı

Sinop-Erfelek'te bahçesinde saksılarda 27 kök Hint keneviri yetiştiren şahsa baskın düzenlendi. Adliyeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde uyuşturucu yetiştirdiği öğrenilen C.Y.’nin evine baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin bahçede pet şişelerden ve yoğurt kaplarından yaptığı saksılarda 27 kök Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Ayrıca şahsın evinde de bir miktar esrar ile 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23