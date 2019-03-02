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Bahçeşehir'de kadın sürücü terörü! Otobüs şoförüne saldırdılar

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bağlı Bahçeşehir semtinde trafik kavgası çıktı. Yol verme kavgasında özel araçta bulunan kadınlar, özel halk otobüsü şoförüne saldırdı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:03
Bahçeşehir'de kadın sürücü terörü! Otobüs şoförüne saldırdılar

İstanbul Bahçeşehir'de trafikte yaşanan tartışma sonrası iki kadın ve yanındaki kişi ile, özel halk otobüsü sürücüsü kavga etti.

Şoföre saldırdılar

Bahçeşehir'de özel halk otobüsü ile önlerinde seyreden araçtakiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otobüsün önünde durdurdukları araçtan inen 2'si kadın 3 kişi sürücünün yanına gitti. Kadınlardan biri önce otobüse sonra şoföre vurdu. Küfürlerde eden kadınlara, otobüs şoförü 'Kadınsınız diye bir şey demiyorum' diye bağırdı. Ancak üzerine gelen kadına tokat attı. Bunun üzerine kadınların tepkisi daha da sertleşti. İki kadın yumruk ve tokatlarla sürücüye saldırdı, otobüsü yumrukladı. Kadınların yanındaki kişi de otobüsün camına yumruk attı. Otobüsteki yolcular olan biteni şaşkınlık içinde izledi. Olay çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:03
  1. İstanbul
  2. Bahşeçehir
  3. yol verme kavgası
  4. kadın sürücü terörü
  5. şoföre saldırdılar

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