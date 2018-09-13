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Bahçem yok balkonum var

Hem bahçeniz rengarenk süslensin, hem de ihtiyacınız olan nane, kekik, fesleğen, maydanoz, domates ve biberiye elinizin altında olsun.. veya çim suyu İstemez misiniz? Hatta bunu balkonlarında yapan becerikli ev hanımları bile var.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:55
Bahçem yok balkonum var

Olmayan bahçelerini balkonlarında gerçekleştiriyorlar. Bunun için yaptıkları masraf, verdikleri emek de sadece “görüntü tadı” ile sınırlı kalmıyor; yemeklerine katkı olarak geri dönüyor.

Bütün mesele alt komşuyu su sızması ile rahatsız etmemek. Bunun için dikkatli bir izalosyon şart. Tabii titizlik de.. Batıda ve bilhassa Amerika’da bu çok yaygın.. Hanımlar mutfak balkonlarını ıvır-zıvırın yığıldığı hurdalık olarak kullanmak yerine bahçeye çeviriyor.

Bahçesinde açan çiçekleri, onların meyveye duruşlarını, belki bir gün bir kelebeğin bile üzerlerinde uçuşunu seyretmek çok keyif verici olsa gerek.

Bütün mesele fazla bakım istemeyen, sinek yapmayan, fazla su gerektirmeyen bitkileri seçebilmekte.. Mesela soğan, patates dikmekten kaçınmalısınız..

Domates, yeşil biber, kekik, reyhan, nane, maydanoz, belki biraz da dereotu ile sizin de organik bir bahçeniz olabilir...

Domates fidelerini, semtlerimizde kurulan pazarlarda rahatlııkla bulabilirsiniz. Yaklaşık 6-7 fide bir arada satılır.. Yeşil biberleri de bir demet halinde almanız mümkün.. Reyhan, mis gibi kokusunu duymak ve salatalarınızda yemeklerinizde kullanmak için mutlaka almanız gerekenler arasında..

Onları günde üç-dört saat güneş görecekleri bir yere yerleştirmeli ve iki-üç günde bir sulayabilmelisiniz.

Dekoratif, değişik boyutlarda plastik saksılar çabanızı kolaylaştırabilir. Ahşap veya seramik saksılar da olabilir, fakat plastik saksılar su ve nem kaybını en aza indirdiğinden daha iyidir.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:55
  1. balkon
  2. bahçe
  3. saksı

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