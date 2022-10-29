Bahçeli'nin Erdoğan'a gösterdiği o yüzüğün sırrı ortaya çıktı

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü törenlerle kutlanırken, Anıtkabir'deki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki 'yüzük' sohbeti dikkat çekti. Bahçeli, Erdoğan'a 'Kızılelma' yüzüğünü gösterdi. İşte Kızılelma yüzüğünün hikayesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

Anıtkabir'deki tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında neşeli bir 'yüzük' sohbeti oldu.

Yüzüklere olan düşkünlüğüyle bilinen Devlet Bahçeli, törene parmağında 'Kızılelma' yüzüğüyle gelmişti. Bahçeli'ye o yüzük 16 Ekim'deki Konya programında hediye edilmişti.

İşte Kızılelma Yüzüğü'nün hikayesi...

MYK eski üyesi ve parti üyesi Hüseyin Korkmaz, 16 Ekim'de Konya'ya giden MHP liderine hediye etmek için tasarımcı Servet Küçükdemirel'den yüzük yapmasını istedi. Bunun üzerine Küçükdemirel de tasarımı da kendisine ait olan yüzüğü 10 gün içerisinde tamamladı. 925 ayar gümüşten yapılan ve siyah kristal oniks taş kullanılan yüzüğün üzerindeki taşın rengi İslam aleminin kıblesi olan Kabi-i Muazzamayı temsil ediyor.

Gövde üzerine mıhlanmış mikro taşlar, çoğu Türk devleti ve beyliği tarafından sancak rengi olarak kullanılan mavi olarak seçildi. Ayrıca yüzük üzerine Kızıl Elma yazılmış, bozkurt figürü ve ay yıldız işlemesi yapıldı. Yüzüğün diğer tarafına ise üç hilal işlemesi ile Devlet Bahçeli'nin ismi işlendi.

Servet Küçükdemirel, "Devlet beyin yüzüğü ne kadar sevdiğini biliyoruz. O nedenle ona yakışacak şekilde tasarımlar yapıyorum. Bu seferde Hüseyin Korkmaz beyin isteği üzerine böyle bir tasarım gerçekleştirdik. Kendisinin de çok beğendiğini öğrendim. İnşallah Devlet beye daha farklı yüzüklerde yaparım" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin daha öncede kullandığı birçok yüzüğe imzasını atan takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürü ile ülkücülüğü ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük tasarlayıp 4 önce hediye etmişti.