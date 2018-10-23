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Bahçeli'nin açıklamaları sonrası dolar yükselişe geçti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarının ardından yükselişe geçen dolar şu sıralar 5,84 TL'den işlem görüyor.

23 Ekim 2018 Salı 12:06
Bahçeli'nin açıklamaları sonrası dolar yükselişe geçti

Dün 5,62 - 5,69 aralığında hareket eden dolar yeni güne yatay başlamasının ardından yükselişe geçti. Sabah saatlerinde 5,72 seviyesinde bulunan dolar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Cumhur İttifakı'nı bitirdiklerini açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı. Yaşanan hareketlilik sonrası dolar şu sıralar 5,84 TL'den işlem görüyor. Euro ise 6,68 TL'den alıcı buluyor.

5,80 direnç, 5,67 destek konumunda

Dün 5,62 - 5,69 aralığında hareket eden dolar, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 5,66 seviyesinden tamamlamıştı. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80 seviyesinin direnç, 5,67'nin ise destek konumunda olacağını dile getirdi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 12:06
  1. Devlet Bahçeli
  2. dolar kaç para
  3. dolar ne kadar oldu

YORUM YAZ

  • ismetttismettt4 dk önce
    yazıklar olsun ey bahçeli hani birlik ve beraberlikti hani her şey türkiyemiz içinde ne oldu da sırtını döndün
  • abdurruezzakabdurruezzak8 dk önce
    he he Bahçelinin açıklamalarından dolayı yükselişe geçti he :)
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