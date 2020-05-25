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Aktüel

Bahçelievler'de uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:10:34 -
Bahçelievler'de uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Mayıs'ta Şirinevler Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Ö'nün (21) Hisret Ç. (18) tarafından silah tehdidiyle bir araç içerisinde darbedildiği sonrasında ise araçtan atlayarak yaralı olarak kaçtığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, Süleyman Ö'yü, çelişkili ifadeleri ve tedirgin hareketlerinden şüphelenerek sorguladı.

Süleyman Ö. polise verdiği ifadesinde Hisret Ç. ile aralarında uyuşturucu madde ticareti konusunda husumet bulunduğunu, evinde de uyuşturucu maddelerin bulunduğunu ve satışını kendisinin yaptığını anlattı.

Ekipler, Süleyman Ö'nün evinde yaptığı aramada 17 parça satışa hazır halde toplam 150 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Çalışmaların devamında, Hisret Ç. de Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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