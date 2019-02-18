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Bahçelievler'de hareketli anlar! Daireler mühürlendi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan bir site, zabıta ekipleri tarafından mühürleniyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:35
Bahçelievler'de hareketli anlar! Daireler mühürlendi

İstanbul, Bahçelievler’de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor.

Sitenin 80 daire ve 12 dükkandan oluşan 11 katlı bir bloğundaki daireleri dolaşan zabıta ekipleri, boşalan daireleri mühürlerken, halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:35
  1. İstanbul
  2. Bahçelievler

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