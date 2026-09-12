Bahçelievler'de 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Bahçelievler’de Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı düzenlendi. Programda AK Parti ailesine katılan yeni üyeler ile CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Bahçelievler Belediye Meclis Üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt karşılandı.

Programa TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın yanı sıra ilçe teşkilatı, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri, mahalle teşkilatları ve partiye yeni katılan üyeler katıldı.

Programda Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt’e AK Parti rozetleri takıldı.

Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçti

Üç meclis üyesinin AK Parti’ye katılmasıyla Bahçelievler Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımı da değişti. CHP’nin meclis üyesi sayısı 25’ten 22’ye gerilerken, Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi sayısı 20’den 23’e çıktı.

Böylece Bahçelievler Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçti.

Yüksel: Türkiye Yüzyılı, 86 milyonun ortak hedefidir

Programda konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, üç meclis üyesinin AK Parti’ye katılımının Bahçelievler, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti’nin siyaset anlayışının ötekileştirmek değil, Türkiye’nin ortak geleceğini büyütmek üzerine kurulu olduğunu belirten Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim siyasetimiz ötekileştirme siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz büyütme siyasetidir, Türkiye’nin ortak geleceğini inşa etme siyasetidir. Türkiye Yüzyılı yalnızca AK Partililerin değil, bütün Türkiye’nin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı 86 milyonun ortak hedefidir.”

Özdemir: En güzel cevabı hizmetle vereceğiz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Bahçelievler Belediye Meclisi’nde oluşan yeni tabloyu değerlendirdi.

Mecliste daha önce çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olmadığını hatırlatan Özdemir, Bahçelievler’e yönelik hizmetlerde zaman zaman engellemelerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Özdemir, “Bahçelievler’de maalesef milletimize hizmet götürmek istediğimiz her noktada ‘hayır’ denilen bir anlayışla karşı karşıya kaldık” dedi.

Yeni katılımlara yönelik eleştiriler gelebileceğini belirten Özdemir, “Bir sürü tezviratlar üretmeye çalışacaklar ama biz, Bahçelievler Belediyemiz en güzel cevabı Bahçelievler halkına en güzel hizmeti götürerek verecektir. Bahçelievler halkına duyduğumuz sevda bunu en güzel şekilde gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Bahadır: Bizim gücümüz makamdan değil, teşkilattan gelir

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise AK Parti ailesine katılan yeni yol arkadaşlarına, “Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” sözleriyle seslendi.

AK Parti’nin başarısının temelinde güçlü teşkilat yapısının bulunduğunu belirten Bahadır, “Bizim gücümüz makamdan değil, teşkilattan gelir. Bizim dayanağımız afişten değil, alın terinden gelir. Bizim yürüyüşümüz bireysel başarılarla değil, omuz omuza verilen mücadeleyle anlam kazanır” dedi.

Bahadır, önümüzdeki dönemde saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini, daha fazla vatandaşla bir araya geleceklerini, daha çok dinleyip daha çok anlatacaklarını söyledi.

“Bahçelievler Belediyesi İstanbul’a örnek oluyor”

Belediyenin çalışmalarını da anlatan Bahadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla yaklaşık 7,5 yıldır Bahçelievler’e hizmet ettiklerini belirtti.

Bahadır, “Bugün gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki Bahçelievler Belediyesi, yaptığı hizmetlerle İstanbul’da örnek gösterilen belediyelerden biri haline gelmiştir. Eğitimden kentsel dönüşüme, sosyal belediyecilikten sağlığa, gençlikten spora, kültür-sanattan çevre yatırımlarına kadar hayatın her alanında komşularımızın yanında olmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere milyonlarca liralık destek

Bahçelievler Belediyesi’nin geçtiğimiz eğitim döneminde 60 bin öğrenciye kişi başı 1.200 TL olmak üzere toplam 72 milyon TL kırtasiye desteği sağladığını hatırlatan Bahadır, bu yıl desteğin 1.500 TL’ye çıkarıldığını söyledi.

2019’dan bugüne toplam 358 bin öğrenciye 291 milyon TL kırtasiye desteği verildiğini kaydeden Bahadır, üniversite öğrencilerine de 6 bin TL Kampüs Harçlığı ve İstanbulkart abonman desteği sağlandığını ifade etti.

Bahadır ayrıca 84 okula ücretsiz su sebili yerleştirildiğini, 82 devlet okuluna 82 güvenlik görevlisi kazandırılması ve 257 temizlik personelinin istihdam edilmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Kentsel dönüşümde İstanbul birinciliği

İstanbul’un en önemli meselesinin deprem olduğuna dikkat çeken Bahadır, kentsel dönüşümü siyasi bir mesele değil, can güvenliği meselesi olarak gördüklerini söyledi.

Bahçelievler’in Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında üst üste İstanbul birincisi olduğunu belirten Bahadır, ilçede 5 Kentsel Dönüşüm Ofisi ile vatandaşlara destek verdiklerini ifade etti.

Sosyal belediyecilikte yaklaşık 1 milyar TL destek

Sosyal belediyeciliğin Bahçelievler’de öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu belirten Bahadır, 2019’dan bugüne ilçe esnafı üzerinden vatandaşlara yaklaşık 1 milyar TL sosyal destek sağlandığını söyledi.

Semt Lokantası’nda üç çeşit sıcak yemeğin 55 TL’ye, Bi Ekmek projesi kapsamında ekmeğin 10 TL’ye sunulduğunu ifade eden Bahadır, bugüne kadar 20 bin emekliye toplam 250 milyon TL destek verildiğini kaydetti.

11 bin 317 kişi iş sahibi oldu

BiKariyer Merkezi aracılığıyla bugüne kadar 52 bin 937 kişinin firmalara yönlendirildiğini açıklayan Bahadır, yapılan çalışmalar sonucunda 11 bin 317 kişinin iş sahibi olduğunu belirtti.

Bahadır, “Biz yalnızca yardım yapan değil, insanımızı işe ve üretime yönlendiren bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

“Belediye başkanının makamı vatandaşın yanıdır”

Her gün ortalama en az 6 saatini sahada geçirdiğini ifade eden Bahadır; hane, esnaf ve mahalle ziyaretleri yaptıklarını, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli istişare halinde olduklarını söyledi.

Her pazartesi düzenlenen randevusuz Halk Günü ile vatandaşları doğrudan dinlediklerini belirten Bahadır, “Belediye başkanının makamı sadece belediye binası değildir. Belediye başkanının makamı sokaktır, mahalledir, vatandaşın yanıdır” ifadelerini kullandı.

“Biz bu işi görevden değil, gönülden yapıyoruz”

Bahçelievler’de sosyal belediyecilik, çevre belediyeciliği, güvenli ve dirençli şehirler, katılımcı belediyecilik ile hizmet ve icraat belediyeciliğini aynı anlayış içinde buluşturduklarını kaydeden Bahadır, şöyle konuştu:

“Biz belediye başkanlığını yalnızca bir makam veya görev olarak görmüyoruz. Biz bu işi görevden değil, gönülden yapıyoruz. Biz sözle değil, eserlerimizle; polemikle değil, hizmetlerimizle konuşuyoruz.”

Başkan Bahadır, 2028’e giden süreçte daha çok çalışacaklarını, daha fazla insana dokunacaklarını ve yeni eserler üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Bahçelievler için çalışmaya, İstanbul’a örnek olmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Program, AK Parti ailesine katılan yeni üyeler ile Belediye Meclis Üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt’ün tebrik edilmesinin ardından sona erdi.